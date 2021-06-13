Жителя Отрадного ищут на дне Невы

К поискам привлекли водолазов.

В Ленинградской области разыскивают мужчину, который уехал купаться на берег Невы и перестал выходить на связь. О его пропаже заявила обеспокоенная супруга еще 12 июня. Об этом сегодня пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что мужчина с друзьями поехал в микрорайон Петрушинское поле. Он не берет трубку, о местоположении ничего неизвестно. Вполне возможно, что он утонул. Сейчас его поисками занимаются водолазы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели не дали утонуть двум девочкам на севере Петербурга. Дети купались в пруду на территории Выборгского района.