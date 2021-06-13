Петербургский кот-предсказатель Ахилл получил паспорт болельщика на Евро-2020

Известный кот-оракул Ахилл из Петербурга получил собственный паспорт болельщика (FAN ID) для посещения матчей Евро-2020.

В Instagram-аккаунте Ахилла появилось видео, как кот гуляет по центру выдачи паспортов болельщиков. Ему выдали личный FAN ID, на котором красуется надпись «Эрмитажный кот-оракул Ахилл».

Кот Ахилл официально стал оракулом матчей чемпионатов Европы по футболу, которые принимает Северная столица.

Белый кот Ахилл раньше жил в Эрмитаже, а с лета 2018 года его забрали в семью. Он предсказывал итоги матчей во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграли Бельгия и Россия, 14 июня ожидается игра Польши и Словакии, 16 июня сыграют Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией. Предсказание оказалось верным — Россия проиграла стартовый матч на ЕВРО-2020.