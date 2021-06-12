Россия проиграла стартовый матч на ЕВРО-2020

Россия проиграла стартовый матч на ЕВРО-2020
Матч прошел на "Газпром Арене". Фото: Baltphoto

Сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3.

В составе сборной Бельгии два гола забил Ромелу Лукаку, еще один — Тома Менье. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

«Можно описать этот матч одной фразой — вышли проиграть. Выпущены не готовые к игре игроки, смысла в заменах — ноль, как и настроя на игру. Так мы ещё и играем на удержание счёта, проигрывая в 2 мяча, ведь для нас такой счёт — отличный результат, не пять ноль же», — пишут расстроенные болельщики в соцсетях.

«Провал с заменами, провал обороны, абсолютное тренерское бессилие — размах на рубль, реализация на копейку», — отмечает еще один фанат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.

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