Врач предупредил об опасных последствиях недосыпа

Сон менее шести часов в сутки приводит к набору веса, бесплодию, болезни Альцгеймера и онкологии. Фото: unsplash

Сон менее шести часов в сутки приводит к набору веса, бесплодию, болезни Альцгеймера и онкологии. Фото: unsplash

Турецкий врач Нежат Алтынташ рассказал, что регулярный недостаток сна может привести к нарушениям выработки гормонов, что ведет к серьезным заболеваниям.

Алтынташ рассказал об исследованиях с участием добровольцев на тему сна. Результаты показали, что сон менее шести часов в сутки приводит к набору веса, бесплодию, болезни Альцгеймера и онкологии.

Во время сна у взрослых вырабатывается гормон роста, который отвечает за накопление жира. Его недостаток как раз и вызывает набор веса, пояснил медик.

Как отметил врач, у тех, кто не спит достаточное количество времени, повышается риск образования опухолей в груди, кишечники и предстательной железе.

По словам специалиста, у медиков, которые работают по ночам, заболеваемость раком выше на 200%.

Кроме того, из-за недосыпа уровень мужских гормонов у мужчин падает до показателя у мужчины на 10 лет старше, что может обернуться бесплодием, сообщает Cumhuriyet.

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