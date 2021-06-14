В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21 610 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21 610 человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 21 610 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 8 490 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти вводят дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в городе. Ковид-ограничения вступят в силу с 17 июня.

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