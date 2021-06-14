В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21 610 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 21 610 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 8 490 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти вводят дополнительные ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в городе. Ковид-ограничения вступят в силу с 17 июня.