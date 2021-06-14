В Ленобласти экскурсионный автобус съехал в кювет, пострадали 18 человек: виновата петербургская турфирма?

В автобусе находилось 47 человек, включая водителя. За медицинской помощью обратились 18 человек, из них 7 уже отпущены, а 11 остаются в больнице, причем один - в тяжелом состоянии. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В автобусе находилось 47 человек, включая водителя. За медицинской помощью обратились 18 человек, из них 7 уже отпущены, а 11 остаются в больнице, причем один - в тяжелом состоянии. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В воскресенье, 13 июня, в Ленинградской области неподалеку от деревни Верхние Мандроги перевернулся туристический автобус, в котором находилось несколько десятков человек.

Дорожный инцидент произошел около четырех часов дня. По сведениям «Интерфакса», за медицинской помощью после аварии обратились 18 пассажиров, погибших в ДТП, к счастью, нет. На месте происшествия врачи скорой осмотри троих человек, 12 госпитализировали в Подпорожскую больницу (5 человек уже отпустили домой), а еще троих — в больницу Лодейнопольскую районную больницу. В общей сложности, по данным регионального главка МВД, в автобусе находилось 46 пассажиров и водитель.

Случившееся привлекло внимание правоохранительных органов. К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а прокуратура Ленинградской области взяла доследственную проверку под свой контроль. Есть вероятность, что после завершения процедуры будет возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На данный момент правоохранители считают, что причиной аварии могли стать погодные условия. Водитель автобуса не справился с управлением из-за сильного дождя, вследствие чего съехал в кювет, а затем транспортное средство перевернулось. Кроме того, есть версия, что ДТП произошло по недосмотру водителя.

Также известно, что туристическая компания, организовавшая поездку, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Как выяснило издание 47news, организатор не впервые работает с фирмой, автобус которой попал в аварию — компании доверяли и заграничные поездки, и перевозки детей. Находившийся за рулем водитель имеет почти 30-летний стаж работы, а транспортное средство совсем новое — младше двух лет. Представитель организации-перевозчика предположил, что дело могло быть в дорожном покрытии, однако оно на этом участке абсолютно ровное.

Окончательный вердикт, тем не менее, остается за правоохранительными органами.

Напомним, что автобус следовал в Верхние Мандроги — туристический центр на месте опустевшей деревни.