Для работы на Евро-2020 приезжают иностранные полицейские

В Петербург прибывают полицейские из других стран. Фото: pixabay

В Петербург прибывают полицейские из других стран. Фото: pixabay

В Северную столицу уже приехали правоохранители из трех государств, таких как Польша, Бельгия и Словакия. Кроме того, еще две зарубежные полицейские делегации вот-вот прибудут.

Обеспечивать порядок во время матчей чемпионата Европы по футболу петербургским силовикам помогут их заграничные коллеги. Известно, что в Петербурге уже находятся делегации из Польши, Бельгии и Словакии, сообщает «Фонтанка».

Правоохранителей из каждой страны в Санкт-Петербург прибывает буквально по несколько человек. Из Польши — шестеро, из Бельгии — трое, а из Словакии — всего двое.

Так, полицию из Польши уже увидели в центре Петербурга на улице Рубинштейна. Как писала Neva. Today, они просили разойтись фанатов, скандировавших футбольные кричалки на тротуаре.

Кроме того, вскоре ждут прибытия шести сотрудников правоохранительных органов из Финляндии и пятерых из Швеции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро.