Упавший с электросамоката мэр Кисловодска доставлен в Москву

Упавший с электросамоката мэр Кисловодска доставлен в Москву
Мэр Кисловодска Александр Курбатов. Фото: Администрация Кисловодска

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, который перенес операцию после падения с электросамоката, успешно доставлен в Москву.

Транспортировка в столицу прошла успешно, Александр Курбатов поступил в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Бурденко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Существенных ухудшений состояния здоровья главы Кисловодска нет. Необходимости второй операции тоже нет.

Напомним, главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что только в город пришло солнце и хорошая погода, многие горожане поспешили сесть на электросамокаты. Как минимум восемь поездок закончились неудачно. Так, на 9 июня в Петербурге случилось восемь происшествий, в том числе и с участием детей.

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Упавший с электросамоката мэр Кисловодска доставлен в Москву
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