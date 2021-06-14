Упавший с электросамоката мэр Кисловодска доставлен в Москву

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, который перенес операцию после падения с электросамоката, успешно доставлен в Москву.

Транспортировка в столицу прошла успешно, Александр Курбатов поступил в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Бурденко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Существенных ухудшений состояния здоровья главы Кисловодска нет. Необходимости второй операции тоже нет.

Напомним, главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что только в город пришло солнце и хорошая погода, многие горожане поспешили сесть на электросамокаты. Как минимум восемь поездок закончились неудачно. Так, на 9 июня в Петербурге случилось восемь происшествий, в том числе и с участием детей.