В ВОЗ проверят случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации Pfizer

Подобные инциденты произошли в США и Израиле.

В Всемирной организации здравоохранения получили данные, согласно которым после использования препарата от Pfizer/BioNTech у некоторых пациентов произошло воспаление сердечной мышцы. Эксперты намерены внимательно изучить данные, о чем сообщила помощник главы ВОЗ Марианджела Симао, трансляция шла на YouTube.

Известно, что подобные случаи выявлены в США и Израиле. Всего их зарегистрировали 275 у людей в овзрасте от 16 до 24 лет.

«Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. <…> Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет»,

— сказала Симао.

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