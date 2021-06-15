Ограничения из-за COVID-19 отменили «Бал медалистов», «Алые паруса» пока репетируют

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге поставил под угрозу проведения праздника всех выпускников «Алые паруса». «Бал медалистов» в этом году уже отменили.

С 17 июня в Петербурге ужесточают коронавирусные ограничения. Как уже писала Gazeta.SPb, они коснутся, том числе работы заведений общепита. Отдельным изменением в постановление городского правительства стала отмена «Бала медалистов» для лучших выпускников.

В Северной столице, тем временем, приближается праздник «Алые паруса». Он запланирован уже на следующей неделе, 25 июня. В Смольном уже не раз отмечали, что в этом году праздник всех выпускников пройдет в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация, которая пока спокойствия не внушает.

Несмотря на это еще в начале месяца, во время Петербургского международного экономического форума в Северную столицу прибыл знаменитый бриг «Россия» пол алыми парусами. Накануне он провел репетицию, отрабатывая движения. Корабль дошел до Литейного моста.

Очевидно, что желающих увидеть шоу мирового уровня своими глазами в этом году будет немало. Во время чемпионата мира по футболу «Алые паруса» произвели фурор. До середины июля в городе будут находиться болельщики Евро-2020. Сообщалось, что Северная столица может принять порядка 10 тысяч иностранных фанатов.

Как поступят петербургские власти, — вопрос. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов не исключал, что при росте заболеваемости могут быть введены дополнительные ограничения на время праздника.

В прошлом году большая часть праздника из-за пандемии коронавируса была перенесена в онлайн. Шоу с участием парусника впервые прошло в акватории Финского залива.