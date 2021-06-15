В заброшенном сарае Кировского района найден скелет человека

В заброшенной сарае в Кировском районе найден скелетированный труп. Фото: unsplash

В заброшенной сарае в Кировском районе найден скелетированный труп. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Кировском районе города мужчина обнаружил труп человека.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня примерно в 11:30 мужчина обратился в правоохранительные органы.

Он сообщил, что в Ленобласти в городе Кировск по улице Победы дома 10В он нашел труп.

Кроме того, скелетированный труп неизвестного мужчины был обнаружен в заброшенном сарае.

Через некоторое время на место происшествия приехали оперативники.

Известно, что труп был направлен в морг, чтобы установить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщину, которую нашли завернутой в ковер после квартирного пожара в Решетниково, уже неделю как была мертва.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге.