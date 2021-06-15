В заброшенном сарае Кировского района найден скелет человека

В Ленинградской области в Кировском районе города мужчина обнаружил труп человека.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июня примерно в 11:30 мужчина обратился в правоохранительные органы.
Он сообщил, что в Ленобласти в городе Кировск по улице Победы дома 10В он нашел труп.
Кроме того, скелетированный труп неизвестного мужчины был обнаружен в заброшенном сарае.
Через некоторое время на место происшествия приехали оперативники.
Известно, что труп был направлен в морг, чтобы установить причину смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщину, которую нашли завернутой в ковер после квартирного пожара в Решетниково, уже неделю как была мертва.
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