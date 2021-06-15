Выборы, бюджет и обследование земли в Ольгино: петербургские депутаты готовятся к заседанию ЗакСа

Петербургские депутаты проведут в среду, 16 июня, очередное заседание Законодательного собрания. В повестке – более десяти вопросов. Ожидается, что парламентарии примут закон об исполнении бюджета и определятся с датой выборов.

В Петербурге начинают подготовку к депутатским выборам. В среду, 16 июня, городской парламент должен будет рассмотреть проект постановления о назначении выборов депутатов ЗакСа. Ранее спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров сообщил, что Центризбиркомому еще предстоит принять решение о продолжительности голосования — от одного до трех дней. По мнению председателя ЗакСа, выборы следует провести в три дня, чтобы каждый петербуржец смог воспользоваться своим избирательным правом.

В первом чтении 16 июня могут рассмотреть и проект закона об исполнении бюджета. Он предусматривает утверждение годового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год.

Еще одну инициативу рассмотрят во втором чтении. Она коснется порядка организации ярмарок в Петербурге. Авторы инициативы отмечали, что ярмарка – нередко единственный канал сбыта продукции для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Для поддержки ярмарок депутаты предлагают увеличить срок их проведения с 30 до 60 дней.

Во втором чтении также могут принять законопроект, который позволит провести дополнительное экологические обследование территории в Ольгино, куда может переехать асфальтобетонный завод АО «АБЗ-1». Не один год из-за него били тревогу жители Коломяг, а теперь соседства опасаются жители МО «Лахта-Ольгино».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутаты попросили губернатора Александра Беглова расширить список льготников для проезда между Петербургом и областью.