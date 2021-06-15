Госдума приняла закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

Госдума приняла закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО
Сейчас страхование машин осуществляется только при условии проведения в отношении машины техосмотра. Фото: https://pixabay.com

Госдума приняла закон, исключающий необходимость для российских водителей предоставлять в момент заключения ОСАГО документ о техосмотре машины. Это было оформлено как нововведение.

Так нововведения уберут из закона норму о необходимости проведения техосмотра машин для получения ОСАГО, передаёт ТАСС.

Сейчас страхование машин осуществляется только при техосмотра машины.

Закон начнёт действовать в августе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦБ разрешит страховщикам повысить тарифы по ОСАГО на 10% для неаккуратных водителей. Замглавы Банка России Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ пересмотрел коэффициенты по возрасту и стажу автолюбителей. В среднем по рынку, тарифный коридор для страхования транспорта станет шире на 11,5%, причем изменится как верхняя, так и нижняя планки. Базовый тариф расширится до 2476-5492 рублей.

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