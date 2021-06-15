В Абхазии задержали ранившего двоих россиян мужчину

В Абхазии задержали ранившего двоих россиян мужчину
Злоумышленник также получил травму от осколка пуль. Фото: pixabay

В Абхазии задержали злоумышленника, который ранил двух граждан России.

Происшествие случилось ночью в пансионате «Самшитовая роща» в городе Пицунда, сообщает РБК. Абхаз Дмитрий Пилия из-за ссоры с двумя российскими туристами открыл стрельбу.

Так один россиянин получил пули в обе ноги, а другой — шесть пуль в левую ногу и таз. Туристов сразу доставили в больницу города Гагра, а потом отправили Россию. Злоумышленник также получил травму от осколка пуль.

Полиция Абхазии заявила, что Пилия раньше привлекался к ответственности за различные престпуления. Так весной в отношении него возбудили дело по факту незаконного приобретения оружия.

Мужчину арестовали. Он находится в больнице Сухума.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС Абхазии установило личность россиянки, которую унесло течением реки. Ею оказалась жительница Татарстана Дарья Манасова.

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