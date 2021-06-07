МЧС Абхазии установило личность россиянки, которую унесло течением реки

Личность гражданки России, которую накануне унесло течением реки Гега в Абхазии, установили.

Ею оказалась жительница Татарстана Дарья Манасова 1997 года рождения, сообщает ТАСС. Прежде, чем пропасть, девушка упала с моста в реку.

Сообщение о происшествии поступил в МЧС Абхазии в половине седьмого вечера по московскому времени. Спасатели в срочном порядке отправились к реке на поиски россиянки. Очевидцы утверждают, что девушка упала потому что на мосту не было перил.

МЧС Абхазии обследовали всю прилегающую к реке территорию. Девушку пока так и не обнаружили. Сейчас в поисках россиянки задействованы 30 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Испании два человека пропали без вести после крушения судна. В испанском порту Кастельон-де-ла-Плана опрокинулось грузовое судно. На борту находились девять человек.