МЧС Абхазии установило личность россиянки, которую унесло течением реки

МЧС Абхазии установило личность россиянки, которую унесло течением реки
Очевидцы утверждают, что девушка упала потому что на мосту не было перил. Фото: pixabay

Личность гражданки России, которую накануне унесло течением реки Гега в Абхазии, установили.

Ею оказалась жительница Татарстана Дарья Манасова 1997 года рождения, сообщает ТАСС. Прежде, чем пропасть, девушка упала с моста в реку.

Сообщение о происшествии поступил в МЧС Абхазии в половине седьмого вечера по московскому времени. Спасатели в срочном порядке отправились к реке на поиски россиянки. Очевидцы утверждают, что девушка упала потому что на мосту не было перил.

МЧС Абхазии обследовали всю прилегающую к реке территорию. Девушку пока так и не обнаружили. Сейчас в поисках россиянки задействованы 30 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Испании два человека пропали без вести после крушения судна. В испанском порту Кастельон-де-ла-Плана опрокинулось грузовое судно. На борту находились девять человек.

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