На улице Стойкости женщина висела на волоске от смерти

На улице Стойкости женщина повисла с третьего этажа. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На улице Стойкости женщина повисла с третьего этажа. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Кировском районе города 15 июня чудом удалось избежать трагедии.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», сегодня в Кировском районе Северной столицы на улице Стойкости дома 36 была спасена женщина от падения с третьего этажа.

По словам очевидцев, ее спас молодой человек.

Мужчина увидел, как женщина руками и ногами схватилась за фасад дома и перила балкона. Судя по видео, она держалась так из последних сил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику. Он стоял у открытого окна, в проеме на третьем этаже в одной из квартир по Будапештской улице. Ребенок плакал и звал маму.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что спасатели вытащили мужчину из комбайна в поселке Стрельцо.