Полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал маму через окно

9 июня примерно в 19:00 правоохранителям сообщили, что у открытого окна, в проеме на третьем этаже в одной из квартир по Будапештской улице, стоит маленький мальчик. Он плакал и звал маму.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ребенок находится в квартире один, его закрыли на ключ.
Тогда старший сержант полиции решил успокоить ребенка. Он поднялся по установленной пожарными лестнице до этажа мальчика и попытался установить контакт с испуганным ребенком. При этом, мальчик почти не говорил на русском языке.
В квартире правоохранитель нашел разряженный телефон. Который полицейский зарядил и дозвонился до матери ребенка.
Ею оказалась 30-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств. Женщина вернулась домой, где ее встретил сын и сотрудники полиции.
Выяснилась, что мать 5-летнего ребенка ушла на работу, закрыв его дома.
Данную информацию пришлось передать инспекторам отдела по делам несовершеннолетних. Работники ведомства прибыли, чтобы проверить условия проживания ребенка.
Также с матерью мальчика провели профилактическую беседу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятимесячный ребенок в Кировском районе облил себя кипятком из чайника.