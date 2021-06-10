Полицейский поднялся по пожарной лестнице к мальчику, который плакал и звал маму через окно

Полицейский поднялся по лестнице к ребенку на Будапештской улице. Фото: pixabay

Полицейский поднялся по лестнице к ребенку на Будапештской улице. Фото: pixabay

9 июня примерно в 19:00 правоохранителям сообщили, что у открытого окна, в проеме на третьем этаже в одной из квартир по Будапештской улице, стоит маленький мальчик. Он плакал и звал маму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ребенок находится в квартире один, его закрыли на ключ.

Тогда старший сержант полиции решил успокоить ребенка. Он поднялся по установленной пожарными лестнице до этажа мальчика и попытался установить контакт с испуганным ребенком. При этом, мальчик почти не говорил на русском языке.

В квартире правоохранитель нашел разряженный телефон. Который полицейский зарядил и дозвонился до матери ребенка.

Ею оказалась 30-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств. Женщина вернулась домой, где ее встретил сын и сотрудники полиции.

Выяснилась, что мать 5-летнего ребенка ушла на работу, закрыв его дома.

Данную информацию пришлось передать инспекторам отдела по делам несовершеннолетних. Работники ведомства прибыли, чтобы проверить условия проживания ребенка.

Также с матерью мальчика провели профилактическую беседу.

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