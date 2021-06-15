Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья

Побережье Черного моря сильно загружено из-за приезда отдыхающих и нехватки современных отелей в регионе, об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Проблему она видит в том, что на данный момент на всём юге дефицит современных гостиниц, поэтому спрос мощно превысил предложение. А это способствует соответствующему росту цен, отметила Догузова, сообщают «Известия».
Именно поэтому, она считает, что главная задача на ближайшие годы — это увеличить количество современных отелей на нашем юге. Так в планах в ближайшие три года уже есть создание 20 тысяч номеров на курорте. Сейчас в России 60 тысяч номеров под разными брендами, и находятся они в больших городах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда можно будет купаться в теплом Черном море. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда на российских курортах стартует купальный сезон.