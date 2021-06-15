Ресторан в Петербурге закрыли за ковид-нарушения

Ресторан в Петербурге закрыли за ковид-нарушения
Рейд ККИ по общепиту Петербурга. Фото: ККИ

В Петербурге продолжаются ежедневные проверки общепита на соблюдение противоэпидемических мер. Нарушителей начали закрывать и штрафовать.

Как сообщили в Смольном, накануне городской комитет по контролю имуществом провел рейд в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Красносельском. Сотрудники ККИ проверили более 100 кафе, ресторанов и баров.

Рейд ККИ по общепиту Петербурга. Фото: ККИ

На Василеостровском рынке в двух торговых точках не нашли QR-кодов. На Малой Морской улице в четырех кафе не соблюдались стандарты безопасной деятельности.

Рейд ККИ по общепиту Петербурга. Фото: ККИ

В торговых комплексах «Парнас» и «Приморский» составили 17 протоколов осмотра: персонал работал без масок, на входе не было термометрии, нет QR-кодов и разметки. Организации оштрафуют.

Рейд ККИ по общепиту Петербурга. Фото: ККИ

На Конногвардейском бульваре закрывают ресторан, нарушивший антиковидные правила. Также опечатан вход точки общепита у ТК «Приморский». А бар на Катерников получил два штрафа — от Роспотребнадзора и ККИ.

Рейд ККИ по общепиту Петербурга. Фото: ККИ
Рейд ККИ по общепиту Петербурга. Фото: ККИ

Губернатор Александр Беглов заявил, что Смольный продолжит проводить рейды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как за антикоронавирусные нарушения в Петербурге составили более 600 протоколов.

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