РФПИ заявил, что «Спутник V» более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» наиболее эффективна против индийского штамма, чем другие вакцины. Так показали результаты исследования.

Об этом сообщает официальная страничка российской вакцины в Twitter .

«Спутник V» хорошо борется с Дельта-штаммом COVID-19, обнаруженным в Индии. Таковы результаты ученых Центра Гамалеи. Результаты опубликовали в сети интернет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19.Они оставляют желать лучшего, заявил песков, сообщает РИА «Новости». Он напомнил, как важно вакцинироваться как можно большему числу россиян. Также Песков заявил, что прививка должна остаться добровольной.