Стало известно, за сколько можно нарядиться петербуржцам на выпускной

Стало известно, за сколько можно нарядиться петербуржцам на выпускной
Стало известно, сколько стоит одеться на выпускной. Фото: pixabay

Аналитики определили, сколько петербуржцам придется выложить, чтобы одеться на выпускной вечер.

Отмечается, что в данный момент популярными стали выпускные платья. Спрос на них вырос на на 40%. Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито».

Незадолго до начала выпускных вечеров в Северной столице резко подскочил спрос на наряды для главного школьного торжества.

В прошлом месяце спрос на выпускные платья на «Авито» в общем по стране вырос на 25%, если сравнивать с маем позапрошлого года.

Стоит напомнить, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса все выпускные вечера отменились.

В Москве и Петербурге выпускными платьями в мае любопытствовали чаще на 9% и 40%.

Кроме того, оба города стали первыми по количеству запросов на платья.

На Москву и Санкт-Петербург пришлось 11% и 7% от общероссийского спроса.

Сервис «Авито» может предложить выпускницам и новые, и б/у платья.

Зачастую пользуются такой услугой, как прокат нарядов.

Средняя стоимость для платье на выпускной вечер составила 2,5 тыс. рублей. Эта цена на 25% выше, чем в 2019 году.

В городе на Неве в среднем наряд на выпускной обойдется в 2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса».

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