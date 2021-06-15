С Васильевского острова вывезли 400 кг химических отходов

С Васильевского острова вывезли 400 кг химических отходов
На Наличной нашли канистры с химическими отходами. Фото: ГУП "Экострой"

Бригада экологической службы ГУП «Экострой» ликвидировала аварийную ситуация на Васильевском острове. Там нашли бочки с неизвестным веществом.

Петербургское МЧС получило анонимное сообщение о бочках с неизвестным веществом на Наличной улице. Специалисты «Экостроя» на месте обнаружили девять емкостей с химическими отходами.

На Наличной нашли канистры с химическими отходами. Фото: ГУП «Экострой»

Канистры упаковали в автомобиль и вывезли на утилизации. Всего на Наличной собрали 400 килограммов химических отходов. На землю отходы не пролились.

На Наличной нашли канистры с химическими отходами. Фото: ГУП «Экострой»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Янино больше двух недель дышали химикатами. Как рассказала Gazeta.SPb местная жительница Елена, она сразу позвонила в службу «112» и оставила заявку через диспетчера МО «Заневское городское поселение».

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