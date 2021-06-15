С Васильевского острова вывезли 400 кг химических отходов

На Наличной нашли канистры с химическими отходами. Фото: ГУП "Экострой"

На Наличной нашли канистры с химическими отходами. Фото: ГУП "Экострой"

Бригада экологической службы ГУП «Экострой» ликвидировала аварийную ситуация на Васильевском острове. Там нашли бочки с неизвестным веществом.

Петербургское МЧС получило анонимное сообщение о бочках с неизвестным веществом на Наличной улице. Специалисты «Экостроя» на месте обнаружили девять емкостей с химическими отходами.

Канистры упаковали в автомобиль и вывезли на утилизации. Всего на Наличной собрали 400 килограммов химических отходов. На землю отходы не пролились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Янино больше двух недель дышали химикатами. Как рассказала Gazeta.SPb местная жительница Елена, она сразу позвонила в службу «112» и оставила заявку через диспетчера МО «Заневское городское поселение».