Крестовский остров перекроют из-за матча Россия — Финляндия

Крестовский остров перекроют из-за матча Россия — Финляндия
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцам напомнили об ограничениях на Крестовском острове из-за матча чемпионата Европы.

В 16:00 на стадионе «Санкт-Петербург» продет матч между сборными России и Финляндии.

Пропускать на Крестовский будут местных жителей, болельщиков и организаторов. Кроме того, попасть на территорию смогут те, кто работает в районе.

Болельщикам посоветовали добираться до «Газпром Арены» на метро. Будут работать станции «Зенит» и «Крестовский остров».

Запрет на въезд будет действовать на Крестовском острове с полуночи до полуночи, сообщили в комитете по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что до стадиона можно доехать на автобусах-шаттлах S2, S3, S4, S6, S10. Они отправляются от площади Восстания, метро «Выборгская», «Петроградская» и «Чкаловская». Также шаттлы будут ходить от аэропорта Пулково.

Газпром Арена Евро 2020 Крестовский остров


 

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