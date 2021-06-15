Миграционный центр Петербурга переходит на усиленный режим из-за наплыва иностранцев

Миграционный центр Петербурга переходит на усиленный режим из-за наплыва иностранцев
Всех мигрантов стараются принять в день обращения без переносов. Фото: pixabay

Единый миграционный центр (ЕМЦ) в Петербурге перевели на усиленный режим работы из-за огромных очередей.

Как сообщили в пресс-службе миграционного центра, ЕМЦ вошел в положение иностранцев и начал работать в усиленном режиме. Был увеличен штат сотрудников. Всех мигрантов стараются принять в день обращения без переносов, пишет «Фонтанка».

В Смольном заявили, что посетители также могут обратиться по следующим адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28 и Межевой канал, 1. При этом в ЕМЦ напомнили, что площадки не являются их филиалами. Более того, в них не принимают документы по постановке на миграционный учет. Это можно сделать только в ЕМЦ на улице Красного Текстильщика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из России.

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