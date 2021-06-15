По факту избиения подростка в Петербурге возбудили уголовное дело

По факту избиения подростка в Петербурге возбудили уголовное дело
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) в отношении двух мужчин 1979 и 1983 года рождения.

Как полагает следствие, подозреваемые в ночь на 13 июня, находясь у дома 12 корпус 1 по 5-му Предпортовому проезду, напали на несовершеннолетнего 2004 года рождения и избили его. Об этом сообщили в СК РФ по Петербургу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Копылов в Петербурге на Ленинском проспекте трижды ударил женщину кулаком по лицу. Потерпевшая попыталась убежать, но виновный нагнал ее и толкнул. Отчего первая упала на асфальт.

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По факту избиения подростка в Петербурге возбудили уголовное дело
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