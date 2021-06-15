В Варшаве признали провалом попытки остановить «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал попытки остановить «Северный поток — 2» провалом.

По его словам, прежние либеральные власти в Варшаве пытались всеми способами угодить Берлину и лично канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщается в издании Myśl Polska.

«К нашим протестам (в адрес строительства «Северного потока — 2» — прим. ред.) никто не прислушался, они оказались совершенно бесполезными», — пишет Модзелевский.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.