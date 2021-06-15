Психолог рассказала, почему люди отказываются от высокого дохода

Психолог назвала причины, по которым люди отказываются от высокого дохода. Фото: pixabay

Психолог назвала причины, по которым люди отказываются от высокого дохода. Фото: pixabay

Психолог Юлия Зюганова рассказала, почему которые россияне долгие годы трудятся на работе с небольшим окладом, не пытаясь улучшить свою жизнь.

По ее словам, причина кроется в менталитете.

«Именно установка «терпи» является корнем проблемы», — цитирует ее агентство «Прайм».

Она отметила, что людям выйти из этой своеобразной «зоны комфорта».

Среди причин также названы страх перемен, рисков и падений, страх денег, комплекс «бедность мышления», а также низкая самооценка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудникам, которые выходят с удаленки, нужно дать время привыкнуть к дороге и большому числу людей. Такое мнение выразили российские психологи. Эксперты уверены, что для многих людей подобный переход будет затруднителен.