Психолог рассказала, почему люди отказываются от высокого дохода

Психолог Юлия Зюганова рассказала, почему которые россияне долгие годы трудятся на работе с небольшим окладом, не пытаясь улучшить свою жизнь.
По ее словам, причина кроется в менталитете.
«Именно установка «терпи» является корнем проблемы», — цитирует ее агентство «Прайм».
Она отметила, что людям выйти из этой своеобразной «зоны комфорта».
Среди причин также названы страх перемен, рисков и падений, страх денег, комплекс «бедность мышления», а также низкая самооценка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудникам, которые выходят с удаленки, нужно дать время привыкнуть к дороге и большому числу людей. Такое мнение выразили российские психологи. Эксперты уверены, что для многих людей подобный переход будет затруднителен.