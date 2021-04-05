Психологи рассказали, как перестроиться с удаленки на работу в офисе

Одни люди готовы с радостью выйти из дома, другие не сильно хотят возвращаться к прежним условиям. Фото: Pixabay

Одни люди готовы с радостью выйти из дома, другие не сильно хотят возвращаться к прежним условиям. Фото: Pixabay

Сотрудникам, которые выходят с удаленки, нужно дать время привыкнуть к дороге и большому числу людей. Такое мнение выразили российские психологи.

Эксперты уверены, что для многих людей подобный переход будет затруднителен. По мнению заведующего отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергея Ениколопова, начальству необходимо учитывать психологические особенности каждого сотрудника.

Как сообщил РБК, психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров посоветовал не перегружаться задачами и не включать дополнительных изменений в жизнь. Следует как можно скорее привести в соответствие режим дня с рабочими часами в офисе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог рассказала о пользе негативных эмоций.