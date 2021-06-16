За несоблюдение противоэпидемических мер временно остановлена работа ресторана в центре Петербурга

Всего проверили 35 объектов, из них: 12 магазинов; 19 предприятий общественного питания; 4 организации по предоставлению услуг. Фото: ККИ

Всего проверили 35 объектов, из них: 12 магазинов; 19 предприятий общественного питания; 4 организации по предоставлению услуг. Фото: ККИ

Накануне Комитет по контролю за имуществом Северной столицы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции провёл рейд на территории Центрального района. В магазинах, кафе и ресторанах проверялось соблюдение требований нового постановления о противоковидных мерах.

В рамках рейда сотрудники ККИ обследовали магазины и кафе на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах, улицах Моисеенко и Восстания, 8-ой Советской и Новгородской улицах, в переулке Ульяны Громовой. Всего проверили 35 объектов, из них: 12 магазинов; 19 предприятий общественного питания; 4 организации по предоставлению услуг.

За отсутствие QR-кода, масок, разметки для соблюдения дистанции в отношении 17 нарушителей составлены протоколы осмотра, проводится работа по привлечению владельцев организаций-нарушителей к административной ответственности.

В результате проверки ресторана на Садовой улице также выявлен ряд нарушений: персонал работал частично без СИЗ, отсутствовали разметка и санитайзеры, не измеряли температуру при входе, не соблюдалась 1,5-метровая дистанция, посетители заведения курили кальян.

Сотрудниками ККИ и Роспотребнадзора в отношении организации составили протоколы, в дальнейшем будут возбуждены административные производства. Вход в ресторан опечатан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 кафе и магазинов Петербурга проверили на нарушение ограничений по COVID-19.