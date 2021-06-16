Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленобласти в среду

Сегодня, 16 июня, региональное управление МЧС предупредило жителей Ленинградской области о надвигающемся шторме.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная с 11-14 часов в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера усилится ветер. Порывы западного, северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду.

В главке МЧС добавили, что в связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения.

Населению порекомендовали закрыть окна, отогнать машину в гараж или вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроит петербуржцам гребень антициклона 16 июня.