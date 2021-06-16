Депутаты ЗакСа просят изменить планировку Петербурга для защиты устья Смоленки от застройки

В среду, 16 июня, в Мариинском дворце состоялось очередное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Среди прочих вопросов парламентарии обсуждали защиту территории парка в устье реки Смоленки, на которую регулярно покушаются крупные застройщики.

Так, по итогам заседания Заксобрание утвердило текст офицального заявления в петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). В нем депутаты просят отменить отдельные пункты в документации по планировке территории города.

Единоросс и председатель комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Сергей Никешин отметил, что участок, хоть и включен в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), все равно находится под угрозой застройки. Решение КГА могут обжаловать, так как в проекте планировки территория отмечена как пригоднее для строительства объектов.

По словам Никешина, поправки, вносимые в проект КГА, должны быть автоматическими. Депутат добавил, что это поможет на 99% защитить парк на Смоленке от уничтожения. Активное участие в отстаивании зеленой зоны принимали депутаты Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Константин Чебыкин. Они напомнили, что борьба за парк заняла несколько лет, и даже высказали предложение «взять шефство» над парком, а также расширить площадь зеленой зоны.

Благоустройство территории в районе устья Смоленки — злободневный вопрос для местных жителей, ведь на острове заметно не хватает зелени, парков и скверов, а возле реки растет около 2 тысяч деревьев. К счастью, в октябре 2019 года Куйбышевский районный суд признал незаконными планы по строительству гостиницы на пересечении Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Решение подтвердил и Городской суд. Теперь главное, чтобы чиновники также пошли навстречу и «усилили» защиту прибрежной территории.