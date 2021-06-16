Депутаты ЗакСа просят изменить планировку Петербурга для защиты устья Смоленки от застройки

Депутаты ЗакСа просят изменить планировку Петербурга для защиты устья Смоленки от застройки
Устье реки Смоленки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В среду, 16 июня, в Мариинском дворце состоялось очередное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Среди прочих вопросов парламентарии обсуждали защиту территории парка в устье реки Смоленки, на которую регулярно покушаются крупные застройщики.

Так, по итогам заседания Заксобрание утвердило текст офицального заявления в петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). В нем депутаты просят отменить отдельные пункты в документации по планировке территории города.

Единоросс и председатель комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Сергей Никешин отметил, что участок, хоть и включен в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), все равно находится под угрозой застройки. Решение КГА могут обжаловать, так как в проекте планировки территория отмечена как пригоднее для строительства объектов.

По словам Никешина, поправки, вносимые в проект КГА, должны быть автоматическими. Депутат добавил, что это поможет на 99% защитить парк на Смоленке от уничтожения. Активное участие в отстаивании зеленой зоны принимали депутаты Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Константин Чебыкин. Они напомнили, что борьба за парк заняла несколько лет, и даже высказали предложение «взять шефство» над парком, а также расширить площадь зеленой зоны.

Благоустройство территории в районе устья Смоленки — злободневный вопрос для местных жителей, ведь на острове заметно не хватает зелени, парков и скверов, а возле реки растет около 2 тысяч деревьев. К счастью, в октябре 2019 года Куйбышевский районный суд признал незаконными планы по строительству гостиницы на пересечении Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Решение подтвердил и Городской суд. Теперь главное, чтобы чиновники также пошли навстречу и «усилили» защиту прибрежной территории.

депутаты ЗакС застройка зеленые зоны зноп новости СПб смоленка устье смоленки


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ботаническом саду этой ночью зацветет кактус рода Селеницереус
Петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19
Житель Шушар попал в полицию за жестокое избиение случайного прохожего
Депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге
Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19
Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту
В ЗакСобрании отчитались об исполнении бюджета Петербурга в 2020 году
Началась проверка после того, как электричка насмерть сбила петербуржца