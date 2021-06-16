Аномальная жара до +31 градуса придет в Ленобласть на выходных

Аномальная жара до +31 градуса придет в Ленобласть на выходных
Выходные будут аномально жаркими. Фото: Pixabay

Спасатели предупредили жителей Ленобласти об аномальной жаре на грядущих выходных. Вместе с этим в регионе повышается класс пожароопасности.

Об этом сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Жаркая погода придет в Ленобласть уже в эту пятницу, 18 июня. В разгар дня воздух прогреется до +30 градусов. На следующий день, в субботу, столбики термометров покажут до +31 градуса. С субботы среднесуточная температура будет на 7 градусов превышать климатическую норму.

С 17 июня класс пожароопасности повышается до четвертого в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и местами в Лодейнопольском районах. Третий класс ожидается в Гатчинском, Волосовском, Тосненском, Бокситогорском, Тихвинском, Выборгском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленобласти в среду.

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