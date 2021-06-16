Началась проверка после того, как электричка насмерть сбила петербуржца

В Петербурге правоохранители начали проверку после того, как был травмирован 48-летний мужчина на перегоне «Стрельна – Новый Петергоф».

Как сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте, в дежурной части транспортной полиции стало известно о том, что на перегоне «Стрельна – Новый Петергоф»» электропоезд задел мужчину.

Работники следственно-оперативной группы транспортной полиции определили, что пострадал 48-летний житель Северной столицы, который захотел перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Так, мужчина не заметил электричку.

Помимо этого, машинист в поезде громко сигналил и экстренно тормозил, однако это не уберегло от столкновения. В результате удара пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезд сбил пожилого скутериста в Тосненском районе.