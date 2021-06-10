Поезд сбил пожилого скутериста в Тосненском районе

На железнодорожной станции Поповка пострадал скутерист. Мужчина попал под поезд.

Инцидент произошел в среду, 9 июня, в Тосненском районе Ленобласти. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть около полудня.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, 57-летний местный житель переезжал переезд на скутере на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда «Волгоград — Петербург» применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая женщина попала под поезд в Петербурге. Пострадавшую доставили в больницу.