В Ботаническом саду этой ночью зацветет кактус рода Селеницереус

В Ботаническом саду БИН РАН в Петербурге несколько видов лесного кактуса рода Селеницереус начинают свое цветение.

Так, цветение лесных кактусов видов селеницереус крупноцветковый и селеницереус госпожи Макдональд (это самые большие из существующих) можно будет наблюдать с сегодня, 16 июня, с 20:00 до 23:00.

«На каждом экземпляре обещает быть до 8 бутонов!» — рассказали в официальной группе сада в соцсети «Вконтакте».

По случаю такого события работа учреждения будет продлена, он будет открыт на вход с 20:00 до 23:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ботанический сад Петербурга был в поиске волонтеров для защиты сакуры. Время работы с 10 до 14 часов или с 14 до 18 часов.