Ботанический сад Петербурга ищет волонтеров для защиты сакуры

Ботанический сад Петербурга ищет волонтеров для защиты сакуры
Самые смелые и свободолюбивые устраивают эротические фотосессии и пикники рядом с ней. Фото: pixabay

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга взывают о помощи.

Сад в соцсети Instagram попросили волонтёров охранять сакуру. Дело в том, что горожанам очень нравится красивая сакура. Самые смелые и свободолюбивые устраивают эротические фотосессии и пикники рядом с ней.

Пост Ботанического сада «ВКонтакте». Фото: скрин «Ботанический сад БИН РАН» «Вконтакте».

Чтобы продлить цветение сакуры, в парке хотят организовать дежурства волонтёров, которые помогут оставаться сакуре нетронутой. Время работы с 10 до 14 часов или с 14 до 18 часов, пишут «ВКонтакте». Там же есть гневный комментарий, взывающий охранять сакуру охранникам и полицейским, которым за это платят. Запись просмотрели уже более 500 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у главного здания СПбГУ зацвела сакура. 2 мая сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета выложили пост о цветении сакуры у главного здания на официальной страничке СПбГУ «ВКонтакте».

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