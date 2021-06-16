Спасатели вытаскивали мужчину из автомобиля после ДТП на трассе «Кола»

На трассе «Кола» в Ленобласти произошло серьезное ДТП. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного авто.
Дорожный инцидент произошел в среду, 16 июня, на 195-м километре федеральной трассы «Кола». Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и съехал в кювет.
Как сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе, в ДТП пострадал пассажир легковушки.
Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
Информация о состоянии пассажира не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе Кола перевернулся автомобиль. На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.