Россияне смогут посещать Иорданию с отрицательным тестом на COVID

Тестирование на коронавирус должно быть сделано не ранее, чем за 72 часа. Фото: Администрация Петербурга

Тестирование на коронавирус должно быть сделано не ранее, чем за 72 часа. Фото: Администрация Петербурга

Российские туристы смогут посещать Иорданию, если сдадут отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявил посол страны в России Халид Шавабка.

По его словам, при пересечении границы путешественники должны будут предъявить тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа, сообщили «РИА Новости»,

Напомним, сначала пандемии в Иордании было выявлено более 735 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 9,5 тыс. зараженных не смогли побороть болезнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые оценили эффективность вакцины «Спутник V». Участие в исследовании приняли 200 петербуржцев.