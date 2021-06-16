Россияне смогут посещать Иорданию с отрицательным тестом на COVID

Россияне смогут посещать Иорданию с отрицательным тестом на COVID
Тестирование на коронавирус должно быть сделано не ранее, чем за 72 часа. Фото: Администрация Петербурга

Российские туристы смогут посещать Иорданию, если сдадут отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявил посол страны в России Халид Шавабка.

По его словам, при пересечении границы путешественники должны будут предъявить тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа, сообщили «РИА Новости»,

Напомним, сначала пандемии в Иордании было выявлено более 735 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 9,5 тыс. зараженных не смогли побороть болезнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые оценили эффективность вакцины «Спутник V». Участие в исследовании приняли 200 петербуржцев.

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