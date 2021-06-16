Петербургские ученые оценили эффективность вакцины «Спутник V»

После прививки вакциной «Спутник V» антитела, а значит иммунитет к COVID-19 вырабатывается не у всех. К такому выводу пришли независимые петербургские ученые.

Совместное исследование провели сотрудники НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и Института междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете в Петербурге. Участие в нем приняли 200 петербуржцев.

Как сообщила пресс-служба университета, специалисты выяснили, что устойчивый иммунный ответ на новый вирус после прививки формируется в течение первых двух месяцев.

Так, в течение двух недель выраженный иммунный ответ после введения первой дозы препарата был зафиксирован у 83% участников. А на протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Спутник V» более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины.