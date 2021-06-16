На Ветеранов легковушка сбила пешехода

На Ветеранов легковушка сбила пешехода
В аварии пострадал пешеход. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место ужи прибыли сотрудники спецслужб.

В Красносельском районе сегодня вечером, 16 июня, произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария случилась на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Летчика Пилютова. Там при невыясненных обстоятельствах произошел наезд на пешехода. После инцидента у легковушки разбито лобовое стекло. О том, как себя чувствует потерпевший, ничего не говорится. На место уже прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вытаскивали мужчину из автомобиля после ДТП на трассе «Кола».

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