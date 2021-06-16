Второго мужчину, подозреваемого в избиении подростка из-за сережки, отправили под арест в Петербурге

Оба подозреваемых отправились за решетку. Фото: Pixabay

Оба подозреваемых отправились за решетку. Фото: Pixabay

Он пробудет в СИЗО вместе со своим другом до 14 августа 2021 года.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 16 июня, избрали меру пресечения для мужчины, который обвиняется в избиении 16-летнего парня из-за сережки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Московский районный суд отправил фигуранта уголовного дела под арест до 14 августа 2021 года. До этого такую же меру пресечения вынесли в отношении его друга.

Инцидент произошел 13 июня ночью. По предварительным данным, двое мужчин избили в Предпортовом проспекте подростка из-за его внешнего вида. В общей сложности парню нанесли более 20 ударов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на юге Петербурга 16-летнего подростка избили из-за сережки в ухе: ему грозит слепота.