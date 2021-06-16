Прилепин не видит ничего удивительного в выступлении Бузовой в театре

Прилепин не видит ничего удивительного в выступлении Бузовой в театре
Захар Прилепин. Фото: https://vk.com/zaharprilepin

Писатель считает, что внимание общество приковано к артистке из-за желания уличить ее в бездуховности.

Писатель Захар Прилепин порассуждал о скандале вокруг певицы Ольги Бузовой, которую критикуют за участие в постановке МХАТа. Своим мнением он поделился в Twitter.

Он отметил, что обществу очень хочется уличить артистку в бездуховности, поэтому все так пристально следят за каждым ее шагом. Прилепин напомнил, что в Голливуде на серьезные роли довольно часто приглашают звезд – так, например, в фильмах снимает порнозвезда Саша Грей и никто не видит в этом ничего страшного.

Напоминаем, что Бузова приняла участие в постановке МХАТа, что вызвало бурную реакцию общественности. Люди считают, что певица недостаточно хороша для подобных спектаклей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соловьев обрушился с критикой на Бузову после ее конфликта с Губерниевым.

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