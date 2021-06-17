Власти Гонконга внесли «Спутник V» в список признаваемых вакцин

Гонконгские власти заявили о включении российского «Спутника V» в список признанных в регионе вакцин от коронавируса.

Речь идет о списке препаратов, признаваемых в этом специальном административном районе Китая, сообщается в официальном Facebook-аккаунте генерального консульства России в Гонконге.

При полете в Гонконг нужно иметь сертификат вакцинации и отрицательный результат теста на COVID-19 и бронь в одной из рекомендованных правительством гостиниц, где можно провести карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире COVID-19 подхватили уже 176 673 749 человек, 161 938 866 пациент смог успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 821 220 случаях.