Власти Гонконга внесли «Спутник V» в список признаваемых вакцин

Власти Гонконга внесли «Спутник V» в список признаваемых вакцин
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Гонконгские власти заявили о включении российского «Спутника V» в список признанных в регионе вакцин от коронавируса.

Речь идет о списке препаратов, признаваемых в этом специальном административном районе Китая, сообщается в официальном Facebook-аккаунте генерального консульства России в Гонконге.

При полете в Гонконг нужно иметь сертификат вакцинации и отрицательный результат теста на COVID-19 и бронь в одной из рекомендованных правительством гостиниц, где можно провести карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире COVID-19 подхватили уже 176 673 749 человек, 161 938 866 пациент смог успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 821 220 случаях.

"Спутник V" гонконг коронавирусная пандемия


 

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