В Выборге преступник подобрал ключ от съемной «двушки» и вынес более полумиллиона рублей

У пенсионера в Выборге похитили 534 тыс. рублей. Фото: pixabay

У пенсионера в Выборге похитили 534 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Выборгском районе обокрали съемную квартиру пенсионера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июня в 19:35 в правоохранительные органы обратился 64-летний пенсионер.

Он заявил, что в Выборге по адресу Набережная 40 лет ВЛКСМ дом 7 снимает двухкомнатную квартиру.

Так, в период с 08:00 до 18:45 15 июня неизвестный подобрал ключ к замку и проник в квартиру.

Злоумышленник похитил 20 тыс. рублей, ноутбук и 507 тыс. рублей. Отмечается что более полумиллиона рублей принадлежали другой 60-летней пенсионерке.

Таким образом общая сумма ущерба составила 534 тыс. рублей.

Отмечается, что квартира охранной сигнализацией оборудована не была. Кроме того, нет и видеонаблюдения.

Полиция изъяла следы пальцев рук, цилиндрический механизм замка и шесть ключей. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Квалифицированная кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушники -«верхолазы» попались на очередной краже в Петербурге.