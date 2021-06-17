В Выборге преступник подобрал ключ от съемной «двушки» и вынес более полумиллиона рублей

В Ленинградской области в Выборгском районе обокрали съемную квартиру пенсионера.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июня в 19:35 в правоохранительные органы обратился 64-летний пенсионер.
Он заявил, что в Выборге по адресу Набережная 40 лет ВЛКСМ дом 7 снимает двухкомнатную квартиру.
Так, в период с 08:00 до 18:45 15 июня неизвестный подобрал ключ к замку и проник в квартиру.
Злоумышленник похитил 20 тыс. рублей, ноутбук и 507 тыс. рублей. Отмечается что более полумиллиона рублей принадлежали другой 60-летней пенсионерке.
Таким образом общая сумма ущерба составила 534 тыс. рублей.
Отмечается, что квартира охранной сигнализацией оборудована не была. Кроме того, нет и видеонаблюдения.
Полиция изъяла следы пальцев рук, цилиндрический механизм замка и шесть ключей. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Квалифицированная кража».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушники -«верхолазы» попались на очередной краже в Петербурге.