Водитель квадроцикла скончался в больнице после ДТП с супругой под Мгой

Семья каталась на квадроциклах, в результате аварии от травм в больнице умер мужчина. Фото: pixabay

Семья каталась на квадроциклах, в результате аварии от травм в больнице умер мужчина. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти полицейские решают вопрос о начале доследственной проверки по факту ДТП с квадроциклом, после которого умер мужчина. Пострадавший скончался в больнице.

Дорожный инцидент случился 6 июня в садоводстве «Моряк», расположенном под Мгой. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем квадроцикла EAC WELS без номеров врезалась еще в движущийся перед ней транспорт, на котором находились ее 37-летний супруг и четырехлетний сын.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате травмированы были все участники катаний. Больше всего пострадал мужчина: с травмами головы и ушибами тела он был помещён в реанимацию.

Во вторник, 15 июня, мужчина скончался от полученных травм в больнице. Решается вопрос о начале доследственной проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок и женщина получили несерьезные травмы и были выписаны из медицинского учреждения.