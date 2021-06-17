У метро «Академическая» авария остановила трамваи

Авария произошла на перекрестке возле метро "Академическая". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария произошла на перекрестке возле метро "Академическая". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого остановилось движение трамваев. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, Калининском районе Северной столицы на перекрестке у станции метро «Академическая» произошла авария.

ДТП случилось прямо на трамвайных рельсах, поэтому движение общественного транспорта встало.

О деталях аварии, а также о пострадавших в результате дорожного происшествия в данный момент информации нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Планерной улицы и Шуваловского проспекта сбили велосипедиста. Участник дорожного движения оказался под колесами каршеринга.