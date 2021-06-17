Опека проверит семью младенца, оставленного в магазине на Есенина

Несовершеннолетняя мать четырехмесячного ребенка, найденного в магазине на улице Есенина, передала его бабушке-уборщице. Родственница и оставила малыша без присмотра. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Инцидент произошел в среду, 16 июня, в магазине на улице Есенина. Малыша заметила прохожая, после чего обратилась в полицию.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в магазин ребенка принесла бабушка-уборщица. Приступив к помывке полов, она оставила младенца без присмотра.

Сейчас малыш находится в больнице. В отношении бабушки составлен административный протокол. Материалы переданы в органы опеки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что матерью младенца является 17-летняя мать. Ее местонахождение пока устанавливается.