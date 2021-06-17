В магазине, в квартире, на прогулке, в кафе: в Петербурге «забывают» детей в общественных местах

В супермаркете на улице Есенина 16 июня посетители заметили новорожденного мальчика, который находился в торговом зале совсем один — матери поблизости не оказалось.

Женщина, заметившая малыша, написала заявление в полицию. Мать ребенка вскоре разыскали — ей оказалась 17-летняя девушка. Позже, однако, выяснилось, что с ребенком в супермаркет пришла бабушка, которая работала там уборщицей. Она ненадолго оставила мальчика без присмотра, потому что отвлеклась на выполнение своих обязанностей.

Теперь в отношении женщины составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы дела, отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, переданы в органы опеки.

Добавим, что это не первый случай, когда детей оставляют в одиночестве. Так, в Купчино прохожие вызвали спасателей, когда услышали, как из окна многоэтажки маленький мальчик горько плачет и зовет маму. Сначала горожане пытались помочь ему своими силами, но дело усложнялось тем, что малыш не говорит по-русски. Затем неравнодушным гражданам все же удалось выяснить через дворника, что мама ребенка отлучилась в магазин. Женщина, однако, не возвращалась очень долго — тогда прохожие все же решили обратиться в полицию и МЧС.

Спасатели забрались в квартиру по лестнице, приставленной к окну, и вызволили мальчика. Как развивались дальнейшие события, неизвестно, но, как утверждают пользователи социальных сетей, мать все же скоро вернулась.

А в одном из частных детских садов Северной столицы девочку попросту забыли на улице после прогулки воспитатели. Малышка 20 минут ждала, пока о ней вспомнят. Хотя ребенок не пострадал, а руководство и сотрудники учреждения не раз принесли свои извинения, возмущение родителей оказалось серьезным: они обратились в прокуратуру.

К сожалению, халатное отношение к детям порой превращается в настоящую жестокость. В начале мая в «Бургер Кинге» на Дальневосточном проспекте обнаружили семилетнюю девочку, которая долгое время сидела там в одиночестве. Оказалось, что её оставил старший брат, который ушел гулять с друзьями. А на осмотре у медиков выяснялось, что первоклашке регулярно наносили побои. В итоге её родители оказались фигурантами уголовного дела.