Пожар в производственном здании на Цветочной улице тушили 23 спасателя

Пожар в производственном здании на Цветочной улице тушили 23 спасателя
Пожар разгорелся на Цветочной улице. Фото: скриншот google/maps

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Более 20 спасателей тушили пламя в производственном здании.

Возгорание случилось в четверг, 17 июня, в доме №18 по Цветочной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 12:06. К месту происшествия оперативно выехали 23 спасателя на пяти спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухэтажном производственном здании размером 40х50 метров происходит горение кровли на площади 100 кв. метров.

К 13:13 пожар локализовали. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающие постельные принадлежности в квартире на Пионерстроя тушили 12 спасателей

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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