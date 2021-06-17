На КАД на одном из участков перекроют движение на 20 минут

Ограничения введут в связи с установкой П-образной металлической опоры.

На Кольцевой автомобильной дороге в ночь с 23 на 24 июня введут ограничения движения на 20 минут. Автомобилисты не смогут проехать между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе с 00:00 до 00:20. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет полностью перекрыто в связи с установкой П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения знаков управления дорожным движением. Ограничения вводят, чтобы обезопасить автомобилистов – их просят отнестись к происходящему с пониманием и выбрать заранее подходящий маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рассыпанный на съезде КАД к Шушарам щебень затруднил проезд автомобилистам.